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Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 7 трлн гривен (165,1 млрд долларов). Таким образом, отношение госдолга к ВВП составило 92 %. Такие цифры приводит украинский Forbes, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
В структуре госдолга большая часть (96 %) приходится на прямой долг государства, остальные 4 % - на долги, гарантированные государством. Для сравнения: в 2023 году государственный долг составил 5,5 трлн гривен (129,7 млрд долларов), или 84 % ВВП.
Увеличение государственного долга происходило из-за значительных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета. Еще одним существенным фактором роста госдолга является ослабление курса гривны к ведущим валютам мира.
В 2021 году размер госдолга составлял 2,67 трлн гривен (около 63,7 млрд долларов), или 49 % ВВП, указывает издание.
В Киеве неоднократно заявляли, что страна самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи.
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Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
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