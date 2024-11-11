Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов

Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 7 трлн гривен (165,1 млрд долларов). Таким образом, отношение госдолга к ВВП составило 92 %. Такие цифры приводит украинский Forbes, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

В структуре госдолга большая часть (96 %) приходится на прямой долг государства, остальные 4 % - на долги, гарантированные государством. Для сравнения: в 2023 году государственный долг составил 5,5 трлн гривен (129,7 млрд долларов), или 84 % ВВП.

Увеличение государственного долга происходило из-за значительных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета. Еще одним существенным фактором роста госдолга является ослабление курса гривны к ведущим валютам мира.

В 2021 году размер госдолга составлял 2,67 трлн гривен (около 63,7 млрд долларов), или 49 % ВВП, указывает издание.