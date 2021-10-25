Государственный переворот в Судане - в стране объявлен режим ЧП

Тревожные новости поступают из Судана. Председатель переходного Суверенного совета объявил в стране ЧП, правительство распущено. Накануне военные захватили нескольких министров и главу правительства.



Движение гражданских лиц по Хартуму ограничено, мосты перекрыты, отключен интернет.



Сотни протестующих пытаются блокировать улицы, жгут покрышки. С момента предыдущей революции в 2019 году власть в Судане принадлежала переходному правительству. Неспособность создать сильную государственность привела к разногласиям между политическими партиями и военными.