Государственный язык Молдовы переименовали

Власти Молдовы официально переименовали государственный язык в румынский. Соответствующий закон был опубликован в пятницу, 24 марта, пишет sb.by.



Ранее президент Молдовы Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского.



Парламент Молдовы в минувший четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка.



Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.



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