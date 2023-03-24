ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Государственный язык Молдовы переименовали

Государственный язык Молдовы переименовали

Власти Молдовы официально переименовали государственный язык в румынский. Соответствующий закон был опубликован в пятницу, 24 марта, пишет sb.by.

Ранее президент Молдовы Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского.

Парламент Молдовы в минувший четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка.

Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все