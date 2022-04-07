Готовность стран платить за газ рублями в Киеве сочли недружественным актом

Латвия согласилась платить за российский газ в рублях. Как итог - попала в список врагов Украины. Компания "Латвийский газ" заявила, что не видит в этом нарушения режима санкций. Тем не менее крупнейшего латвийского поставщика природного газа балтийский филиал сайта "Миротворец" уже назвал "агентом влияния Кремля". Киев счел недружественным актоми готовность Будапешта рассчитываться в рублях за газ. Ранее в Венгрии заявили, что страна не поддерживает предложения об энергетических санкциях в отношении России.