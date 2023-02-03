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Готовность Украины к вступлению в Евросоюз оценила ЕК
Пока что Украина находится на ранней стадии подготовки к вступлению в Евросоюз. Такую оценку дала Еврокомиссия, пишет Lenta.ru.
ЕК подготовила доклад, в котором оценивается способность Украины выполнять обязательства страны - члена ЕС. Чтобы составить общую картину, эксперты проанализировали реформы, которые проводятся в республике, а также изучили динамику секторов ее экономики.
Специалисты сделали вывод: большая часть экономических сфер Украины находится на ранней стадии готовности или в определенной степени готова к вхождению в ЕС. Первый уровень готовности зафиксировали в таких сферах, как социальная политика, защита окружающей среды, финансовый контроль, развитие сельских районов. Определенная степень готовности отмечается в области свобод, безопасности и правосудия.
Некоторые сферы находятся в стадии умеренного уровня готовности, полагают аналитики. Это наука, продовольственная безопасность, цифровизация. Также сообщается, что хороший уровень подготовкив сфере внешней политики. "Продвинутый же" пока не достигнут ни в одной из областей, затронутых исследованием.
Фото: © Sputnik / Алексей Витвицкий
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