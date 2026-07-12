Политическая ситуация во Франции накануне президентских выборов 2027 года приобретает все более сюрреалистические очертания. Лидер национального объединения Марин Ле Пен, несмотря на судебные преследования, остается главным фаворитом гонки. Однако обстоятельства ее выдвижения вызывают немало вопросов. Почему западные элиты готовы на все, лишь бы не допустить к власти тех, кто хочет говорить с Россией, смотрите в интерактивном подкасте "Волков и Сыч".

Судебные баталии и политические перспективы

Ле Пен долгое время преследовали по суду за то, что ее помощники в рамках Европейского Союза занимались партийными вопросами. Речь шла о событиях еще конца 2000-х годов. Апелляционный суд в итоге смягчил приговор: срок сократили, но оставили условие о контроле за перемещениями - политику предписали носить электронный браслет на ноге.

Сама Ле Пен уже заявила, что не намерена участвовать в выборах с таким "аксессуаром" и будет оспаривать это решение в суде. Наблюдатели отмечают явные попытки торпедировать ее участие в президентской гонке, и причины понятны - согласно последним опросам, Ле Пен опережает всех потенциальных конкурентов.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшие дни, результаты были бы следующими:

Эдуард Филипп проигрывает Ле Пен.

Габриэль Атталь уступает лидеру националистов.

Жан-Люк Меланшон, которого называют консерватором и опытным политиком, также не может преодолеть ее рейтинг

Марин Ле Пен - дочь Жан-Мари Ле Пен, основателя "Национального фронта", которого многие называли нацистом. Ее взгляды характеризуют как крайне правые, националистические.

Она последовательно выступала против миграции, но для постсоветского пространства важнее другое: еще с 2022 года Ле Пен говорила о необходимости выстраивать нормальные отношения с Россией, утверждая, что невозможно отказаться от нее ни с географической, ни с ресурсной точки зрения.

Некоторые эксперты называют ее позицию не просто националистической, а откровенно русофильской.

План Б - Джокер

У Ле Пен существует запасной вариант - так называемый "Джокер". Речь идет о 30-летнем политике Жордане Барделле (1995 года рождения), который стремительно набирает популярность. Его называют харизматичным оратором с чистой биографией. В случае победы Ле Пен планирует сделать его премьер-министром.

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное собрание" (Франция):

"Жордан Барделла и я начнем эту президентскую кампанию. И именно вместе мы убедим французов в том, что то, что они переживают сегодня, не является неизбежным. Мы подготовились: я - к этой неизбежной роли президента республики, ключом которой являются французы, а Джордан к не менее неизбежной роли - премьер-министра, которая требует большой воли и большой энергии. И я думаю, что эта политическая пара, которую мы формируем, действительно может что-то изменить. Она может стать настоящим дыханием, новым дыханием для нашей страны и изменить повседневную жизнь. Я думаю, что никогда не следует ничего навязывать французскому народу на самом деле. Нужно оставить последнее слово за ним, и последнее слово останется за французами".

История с помощниками и судебными преследованиями не нова для Франции. В 2017 году кандидат в президенты Франсуа Фийон публично извинялся за то, что устроил свою супругу помощником, при этом она месяцами не появлялась на работе. Тогда против него использовали те же домыслы, обвиняя в связях с Кремлем.

Эксперты отмечают шаблонность подобных обвинений - любой политик, выступающий за диалог с Россией, автоматически объявляется "агентом Кремля".

Британский абсурд

Пока во Франции разворачиваются драматические политические баталии, в Великобритании политика превращается в фарс. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж столкнулся с неожиданным конкурентом в своем округе Клактон. Две главные партии демонстративно отказались от борьбы, выставив против него комика в образе "графа Урнолицый" - человека в плаще, дающего интервью через дыру в мусорном баке на голове.

Программа этого персонажа включает снижение налогов для одной группы населения и повышение для всех остальных, запрет на шумные закуски в кинотеатрах, обещание построить один доступный дом и даже национализацию певицы Адель. Удивительно, но у него есть реальный процент поддержки.

Эксперты не исключают, что такая откровенная клоунада может принести победу, поскольку избиратели настолько разочарованы традиционными политиками, что готовы голосовать "по приколу". Вспоминается пример Зеленского в 2019 году, когда кампания строилась на слогане "Голосуй по приколу".

Однако эксперты предупреждают: популисты, приходя к власти, часто действуют не лучше тех, против кого выступали. Обещания диалога с Россией и взаимовыгодного сотрудничества могут так и остаться обещаниями.

Контраст с постсоветским пространством

На фоне западных политических баталий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск выглядит показательно: два дня переговоров, договоренность нарастить товарооборот до 2 млрд долларов, подписание документа о стратегическом партнерстве. Никакого политического абсурда - только конструктивная работа и четкий план до 2030 года.

На Западе же люди не понимают, за кого голосовать, куда идти и что делать, чтобы изменить стоимость жизни и спасти средний класс. А политики, у многих из которых просто нет семьи, мыслят горизонтом "здесь и сейчас", не задумываясь о том, что оставят после себя.