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Готовы к контрнаступлению? Украина и НАТО спорят об объемах военных поставок
Между Украиной и НАТО возникли разногласия в оценке объемов оказанной Киеву военной помощи. Брюссель настаивает, что свои обещания исполнил практически полностью и, следовательно, ВСУ готовы к многократно анонсированному контрнаступлению.
Прежде всего, благодаря контактной группе, возглавляемой США, НАТО оказывает беспрецедентную помощь Украине. Уже поставлено более 98 % боевых машин, обещанных Украине. Речь идет о 1550 бронемашинах, 230 танках, а также о боеприпасах для них. В целом мы подготовили и вооружили более 9 украинских танковых бригад.
Советник Зеленского Михаил Подоляк, напротив, заявляет, что объем помощи составил лишь 2 % от обещанного. Вполне вероятно, что разногласия возникли из-за оценки перспектив пресловутого контрнаступления. Его успех сомнителен, считают западные СМИ, и при этом оно будет стоить украинской армии чудовищных потерь. Причем, проблема не в дефиците оружия, а как раз в нехватке живой силы: любые наступательные военные действия чреваты огромными людскими жертвами. В итоге высшие украинские чиновники все осторожнее высказываются насчет перспектив боевых действий.
Тем временем в Польше были обнаружены фрагменты ракеты класса "воздух-земля". На обломках присутствуют надписи на русском языке. Однако скандал даже не успел толком разгореться: пресса едва успела приступить к поиску "руки Москвы", как в Варшаве заявили - ракета, скорее всего, польская и была закуплена еще у Советского Союза.
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