Готтентотская мораль Запада, или Как отреагировали на мирный план Китая западные политики

Полторы недели миновало с момента опубликования пекинских инициатив, которые получили название "мирного плана". 12 пунктов китайского МИД вызвали реакцию, которую сложно было предсказать: да, часть стран предложения поддержали, но Первый мир, практически в полном составе сначала впал в растерянность, а потом без внятных аргументов их категорически отверг.

Это, впрочем, не конец сюжета: похоже, такая реакция Пекином предполагалось, и все было затеяно во исполнение Ленинского завета: "чтобы объединиться, надо сначала размежеваться". Подробности - в следующем репортаже.

Соединяя мир

У этнографов существует такой устойчивый оборот: "готтентотская мораль". Готтентоты - это африканское племя, знаменитое своей воинственностью и энергичным сопротивлением немецким колонизаторам. Но сейчас обо всем этом мало кто помнил бы, если бы не вклад этого народа в вопросы этики и морали. Однажды у готтентота спросили: "Что такое хорошо, а что такое плохо?" Тот ответил: "Хорошо - это когда я угоняю чей-то скот, плохо - когда скот угоняют у меня".

До самых недавних пор считалось, что большая политика - это поле войны за идеалы и принципы: добро здесь побеждает зло, и чем дальше, тем убедительнее побеждает. История с китайским мирным планом уверенно это заблуждение опровергает: все и всегда сражаются за победу своих идеалов, суть которых - скот угонять должен я!





"Блумберг": "Фальшивый "мирный план" Китая для Украины ни к чему не приведет. Его следствием станет более широкое участие Китая в войне, что станет серьезным вызовом для Запада".

Предложения названы "фальшивыми" и сам оборот "мирный план" закавычен, чтобы подчеркнуть его неуместность в применении к китайской инициативе: при этом ни один пункт из 12 не упомянут. А среди них: признание святости государственного суверенитета, отказ от применения ядерного оружия, обеспечение безопасности атомных станций, гарантии безопасности мирных граждан и военнопленных, прекращение огня и прочее в том же духе. Чтобы объявить такие предложения ложью, надо подозревать в Китае воплощение абсолютного зла. Но, как будто, нет: официальный Пекин всеми признается в качестве полноправного члена международного сообщества, КНР ни с кем в войне не состоит, а выслушивать китайских политиков принято со вниманием и уважением.

Собственно, 12 пунктов и составлены были таким образом, чтобы под ними мог подписаться любой, с позволения сказать, "человек доброй воли" - согласившись в фундаментальных ценностях можно договариваться о частностях: а мир на Украине в условиях нынешней вражды всех со всеми - это все-таки частность, локальное проявление глобального конфликта. Но в первом мире универсальная благость китайских предложений и вызвала главное затруднение. Как объяснить, почему с ними нельзя согласиться, зачем с ними воевать?





Президент Байден сформулировал легкомысленно: если этому мирному плану аплодирует Путин, зачем нам такой план? У госсекретаря Блинкена репутация резонера, и ему приходилось искать аргументы, хотя, кажется, тоже не очень получилось:

Что касается предложения, которое выдвинул Китай, там есть некоторые положительные элементы. Но Китай не может выставлять себя напоказ как сила мира, в то время как он, так или иначе, продолжает разжигать пламя того пожара, который разжег Владимир Путин. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Верховный европейский дипломат Боррель сформулировал причины отказа в одобрении плана витиевато и при этом всецело подтвердил свою репутацию мастера словесной эквилибристики: как там? "Язык дан дипломатам, чтобы скрывать свои мысли, иначе бы они только матерились".

Китай представил свой "позиционный документ" по политическому урегулированию. На самом деле это не мирный план и, в основном, он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, но некоторые важные моменты там отсутствуют. Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что этот план не различает агрессора и жертву, ставя их на один уровень. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

В итоге лишь один заметный политик из числа тех, кого принято относить к "западным", поддержал китайскую инициативу: правда, это наверняка будет стоить ему остатков европейской респектабельности и серьезно повредит отношениям с Брюсселем.





Необходимо прекращение огня и начало мирных переговоров... Мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии