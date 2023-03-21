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ГПК: польские предприниматели будут судиться с властями из-за закрытия пунктов пропуска на границе
Польские предприниматели будут судиться с властями из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью, передает БЕЛТА.
Государственный пограничный комитет сообщает, что причиной стало падение доходов предпринимателей польского приграничья после закрытия пунктов пропуска "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники". Представители бизнеса уверены, что подобные решения польских властей лишают их заработка, не предоставляя взамен каких-либо компенсаций от государства.
Предприниматели крайне возмущены недальновидностью и несвоевременностью таких решений. Кроме того, польскому бизнесу непонятны истинные причины закрытия пункта пропуска "Бобровники". Согласно официальной версии польского руководства, пункт пропуска закрыли якобы из-за важных интересов государства. Но поляки не понимают, почему остальные пункты пропуска на границе Евросоюза с Беларусью продолжают функционировать.
Люди обращались в Администрацию и МВД Польши, чтобы получить ответ на запрос о запуске программы поддержки предпринимателей. Тем не менее ответа до сих пор не последовало. Игнорирование проблемы собственных граждан привело к тому, что представители бизнеса намерены подать иск о возмещении ущерба, а также требовать признать закрытие пункта пропуска незаконным и противоречащим интересам экономической безопасности Польши.
Фото: БЕЛТА
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