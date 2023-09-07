Грабитель ювелирного магазина получил отпор от продавцов и едва смог унести ноги

История ограбления, которая закончилась для налетчика фиаско, случилась в США. Момент снял очевидец. На записи видно, как двое сотрудников магазина палками выгоняют человека, который собрался их ограбить. По всей видимости, жулик нарвался не на тех и едва смог убежать от продавцов, которые едва его не забили палками. Один из них догнал злоумышленника даже на улице, но все же сжалился и отпустил неудачного воришку.