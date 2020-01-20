Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

На Австралию после пожаров и ливней обрушился град размером с мяч для гольфа. Пострадали жители Нового Южного Уэльса и ближайших регионов.







Огромные градины разбили машины и повредили дома. За одни сутки экстренные службы получили более полутора тысяч вызовов.





А менее чем за день до этого штат Новый Южный Уэльс накрыла песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей.



