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Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

На Австралию после пожаров и ливней обрушился град размером с мяч для гольфа. Пострадали жители Нового Южного Уэльса и ближайших регионов.



Огромные градины разбили машины и повредили дома. За одни сутки экстренные службы получили более полутора тысяч вызовов.


А менее чем за день до этого штат Новый Южный Уэльс накрыла песчаная буря. Клубы песка и пыли поднимались на высоту десяти этажей.

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