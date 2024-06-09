Граница бесчеловечности, или Как литовские пограничники оставляют людей без воды и перекусов, ссылаясь на санкции

Изобилие товаров на полках и цена привлекают в Беларусь соседей из бывших союзных республик. Но это настолько не по душе тамошним властям, что они уже потеряли всякие приличия и человеческое лицо. Очередной факт позорной практики унижения простых людей от литовских властей. В начале недели Вильнюс ввел запрет за провоз продуктов питания белорусского и российского производства. Пограничники оставляют людей без воды и перекусов, фактически забирая последнее. Это с учетом высоких температур и длительных часов ожидания на границе. Прямое доказательство - нарушения официальной Литвой фундаментальных прав человека на гуманное обращение.

А попытка найти здесь некие нарушения санкционных ограничений откровенно абсурдна. Более того, это красноречиво подчеркивает изначальное намерение литовской стороны перенацелить действие санкций на простых граждан Беларуси, а также жителей самой Литвы, которые пользуются возможностью безвизового въезда в нашу страну. Что это? Эхо фашизма или попытка очередной раз выслужиться перед западными кормильцами? В МИД вызваны временные поверенные Литвы и представительства ЕС в Беларуси. Подробности у Юлии Алферовой.

Белорусско-литовская граница

"Мне дали большой мандат доверия, которым мне нужно будет дорожить" - цитата президента Литвы, который, переизбравшись на пост в конце мая, с высоких трибун заявлял о преданности и служению народу. Эту "заботу" литовские граждане ощутили на себе уже спустя неделю. Ничего оригинальнее литовские власти не придумали, как кинуть очередной камень в сторону белорусской границы, который уже традиционно отрекошетил в сторону литовских граждан.

Новость о запрете провоза белорусских и российских продуктов на территорию Литвы многих застала врасплох прямо на границе. С нуля часов 3-го июня все, что можно съесть и выпить, у простых людей забирали фактически с рук. Последняя бутылка воды, бутерброд или сок для ребенка. С недовольством росла и пищевая свалка в комнате досмотра литовской таможни.









Спустя два дня беспредела на белорусско-литовской границе Литва начала искать оправдания своему позору. Мол, таможенники не так расценили, последнее забирать не надо, выдав новое ЦУ: "запрет не распространяется на транзитные товары, а также на товары, которые предназначены исключительно для личного потребления во время путешествия".

Похоже на неуклюжие оправдания под давлением общественного мнения хоть как-то смягчить бесчеловечные меры. Что по большому счету не меняет сути происходящего.

Моя жена из Минска, мы ездили к родителям на пару дней и вот возвращаемся. Пока ничего не почувствовали. Но мы знаем этот закон, поэтому мы ничего и не везем. Граждане Литвы

Без водички ни туда и ни сюда. Из еды брал только перекусить, раньше консервы можно было. Первый раз еду после этих нововведений. Предупредили, много не брал. Граждане Литвы

Под запрет попали все продукты из Беларуси. Теперь автобусы даже в duty free не заезжают. А из личного транспорта приходят разве что за чашкой кофе.

Покупатели заходят, осматривают ассортимент и просто боятся покупать. Раньше брали абсолютно все, начиная от шоколада и заканчивая спиртным. Сейчас могут только воду купить, что-то попить и перекусить, кофе выпить, пока доедут до литовской границы. Ольга Снитко, заведующая магазином компании "Маркетлига"

Очевидно, что граждане, сутками находящиеся в очередях, искусственно созданных литовской стороной, имеют законное право провозить продукты питания и лекарственные средства для личного пользования.

Мы в детстве ходили в магазины белорусские за хлебом. Люблю кирпичик белорусский. Какие-то печенья внукам привезешь, не сравнить с нашими европейскими - тут натуральное все. Хотелось бы и сырков привезти внукам, но это нельзя. Гражданин Литвы





Я поездил по Германиям и Швейцариям, там хуже еще, особенно в Польше. Поляки свирепеют. Житель Латвии

Явно не от хорошей жизни свирепеют, нет, не литовцы - литовские власти. Сами сыты обещаниями из-за океана. Поэтому, как говорится, ни себе ни людям. Очередная попытка ограничить своих же граждан, мол, ешьте дома и нечего добавлять в копилку белорусов.

Такие замашки опытными путешественниками замечены давно.

Бывало, что когда и разрешено было, тоже разворачивали, выбрасывать заставляли все это в контейнер и т.д. Там все зависит от того, как настроение у смены. Гражданин Беларуси

Сейчас уже выборы прошли, что хотели - достигли. Кто надо, тот стал президентом. Они за народ не болеют как Лукашенко. Он же болеет, за всех болеет. Я уважаю Президента Лукашенко. А они (показывает на Литву - прим. ред.) с соседями не хотят дружить. И когда приезжал Лукашенко в Вильнюс, он говорил: "Что я скажу - это мое слово, а что вы говорите - это то, что вам скажут". Гражданин Литвы