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Границу США и Мексики будет охранять Нацгвардия
В шести округах Аризоны объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причина - беспрецедентный миграционный кризис, с которым самостоятельно местные власти уже не справляются. Для охраны границ губернатор Аризоны пригласил 250 военнослужащих Нацгвардии. Для этого будет выделено около 25 миллионов долларов. По данным Бюро таможенного и пограничного контроля США, в марте на границе с Мексикой было задержано около 172 тысяч незаконных мигрантов. Это максимум за последние 15 лет. При этом растет число детей, пытавшихся пересечь границу без сопровождения взрослых.
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