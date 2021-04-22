Границу США и Мексики будет охранять Нацгвардия

В шести округах Аризоны объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причина - беспрецедентный миграционный кризис, с которым самостоятельно местные власти уже не справляются. Для охраны границ губернатор Аризоны пригласил 250 военнослужащих Нацгвардии. Для этого будет выделено около 25 миллионов долларов. По данным Бюро таможенного и пограничного контроля США, в марте на границе с Мексикой было задержано около 172 тысяч незаконных мигрантов. Это максимум за последние 15 лет. При этом растет число детей, пытавшихся пересечь границу без сопровождения взрослых.