Гравитация влияет на течение времени

Японским ученым удалось экспериментальным путем доказать гипотезу Альберта Эйнштейна. Ученые разместили синхронизированные друг с другом оптические атомные часы на первом этаже самого высокого в стране небоскреба в Токио и на его смотровой площадке. Оказалось, что прибор на высоте 450 метров шел быстрее, и за сутки разница во времени составила примерно 4,3 наносекунды. То есть часы на первом этаже замедляла сила притяжения.