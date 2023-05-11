Grayzone: В Европе растет угроза неонацистского террора

Украинских радикалов с опаской ждет Европа. В ЕС растет угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков из Украины, пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале Grayzone.

Ранее стало известно о задержании в Париже двух неонацистов, прибывших из Украины, за хранение патронов и автоматов. Автор отмечает, что сотни французских неонацистов вместе с представителями других стран едут участвовать в боевых действиях в Украине, а потом возвращаются обратно, чтобы "вернуть домой ужас украинских полей сражений".