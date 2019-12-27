Граждан Беларуси нет среди жертв авиакатастрофы в Казахстане

Опубликована запись переговоров с экипажем потерпевшего крушение самолета в Казахстане. Она подтвердила - взлет протекал в штатном режиме. Однако дальнейшие попытки связаться с бортом не дали результатов. После чего прозвучал сигнал тревоги. Напомним, в трагедии из 93 пассажиров и 5 членов экипажа погибли 12 человек. Еще около 20 в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают спецслужбы. Обнаружены черные ящики. Завтра в Казахстане объявлен день траура.