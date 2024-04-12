Граждан Франции просят воздержаться от поездок на Ближний Восток

Ближний Восток замер в напряженном ожидании ответа Ирана на удар по иранскому консульству в Дамаске. В этой связи МИД Франции рекомендовал согражданам в ближайшие дни воздержаться от поездок в Иран, Ливан, Израиль и на палестинские территории. Ведомство связало это с рисками военной эскалации. Также МИД отзывает из Тегерана семьи своих дипломатов. Французским госслужащим запрещаются командировки в эти страны.