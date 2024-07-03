Граждане Беларуси не пострадали в аварии в Турции - МИД

По информации местных правоохранительных органов, граждане Беларуси не пострадали в аварии в Турции. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА .

Ранее в МИД заявили, что обращений от граждан в посольство не поступало. Дипломаты готовы оказать все возможное консульско-правовое содействие.



Автобус с белорусскими и российскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Инцидент произошел рано утром в районе Манавгат.

