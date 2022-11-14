Граждане Молдовы требуют остановить падение уровня жизни

Более 60 человек задержаны, и почти половина несовершеннолетние. Так закончилась акция протеста в Кишиневе. Накануне на улицы молдавской столицы вышли около 60 тысяч человек. Они скандировали: "Долой правительство и Майю Санду!", "Долой диктатуру!" Поскольку власти страны не желают говорить с протестующими, то народный гнев символически обрушился на картонные фигуры президента Санду и ключевых политиков в правительстве. На макетах висела табличка - "Враг молдавского народа".