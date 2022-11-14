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Граждане Молдовы требуют остановить падение уровня жизни
Более 60 человек задержаны, и почти половина несовершеннолетние. Так закончилась акция протеста в Кишиневе. Накануне на улицы молдавской столицы вышли около 60 тысяч человек. Они скандировали: "Долой правительство и Майю Санду!", "Долой диктатуру!" Поскольку власти страны не желают говорить с протестующими, то народный гнев символически обрушился на картонные фигуры президента Санду и ключевых политиков в правительстве. На макетах висела табличка - "Враг молдавского народа".
Поводом для протеста стало решение Конституционного суда удовлетворить запрос правительства о запрете оппозиционной партии "Шор". Протесты в Кишиневе продолжаются много недель с требованием остановить обнищание населения: за год для молдаван в шесть раз подорожало электричество, неделю назад в два с лишним раза увеличили тарифы на воду и канализацию.
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