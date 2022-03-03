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Граждане Украины продолжают обращаться за помощью на белорусской границе
Вынужденные мигранты из зоны боевых действий продолжают прибывать в Беларусь. В пункт упрощенного пропуска "Андреевка" обратились 13 жителей Украины из приграничных регионов - среди них женщины зрелого возраста. Они хотят попасть к своим белорусским родственникам. Одну - 1938 года рождения - встречал сын из Гомеля. Остальных граждан Украины к месту пребывания доставит микроавтобус.
Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. Беларусь готова обеспечить пропуск граждан Украины с целью предоставления дополнительной защиты. На сегодняшний день пропущено 13 человек, из них двое попросили дополнительную защиту. Сейчас решается вопрос об их размещении на территории РБ. За прошлые сутки пропущено было 58 граждан, из них 13 граждан попросили дополнительную защиту, и сейчас ими занимается подразделение по гражданству и миграции.
С 24 февраля 257 украинцев обратились за помощью к нашим пограничникам.
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