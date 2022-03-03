Граждане Украины продолжают обращаться за помощью на белорусской границе

Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме. Беларусь готова обеспечить пропуск граждан Украины с целью предоставления дополнительной защиты. На сегодняшний день пропущено 13 человек, из них двое попросили дополнительную защиту. Сейчас решается вопрос об их размещении на территории РБ. За прошлые сутки пропущено было 58 граждан, из них 13 граждан попросили дополнительную защиту, и сейчас ими занимается подразделение по гражданству и миграции.

Егор Жигало, начальник управления пограничного контроля Гомельской пограничной группы