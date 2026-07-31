Гражданин Ирака уже более суток не может вывезти из Украины золото на 4 млн долларов

Уроженец Ирака уже сутки пытается пересечь украинско-словацкую границу на красной малолитражке с крупной партией золотых слитков, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале сообщил, что на пункте пропуска "Ужгород" уже более суток идет проверка происхождения 36 кг золотых слитков. Согласно предварительной информации, документ, который должен подтвердить их легальное происхождение, может быть уже недействительным. Согласно нынешним рыночным ценам общая стоимость слитков равна 4 млн долларов.

Журналист обратил внимание на контраст груза и транспорта: ответственную миссию транспортировки целого состояния доверили маленькой красной малолитражке Hyundai i20. Ее можно купить на рынке за 4 тыс. долларов - в тысячу раз дешевле, чем перевозимое золото.

По информации источников, мужчина подал документы, согласно которым золото было приобретено легально через банк еще в 2022 году. При этом справка, на которую он ссылается, имеет срок действия всего девять месяцев. Именно поэтому сейчас компетентные органы устанавливают происхождение золотых слитков, проверяют все документы и их силу.

По окончании проверки будет решено, выпустить ли иностранца из Украины или отказать в пропуске до завершения необходимой проверки. Более занимательного прецедента пункт пропуска "Ужгород" еще не знал, добавил Глагола.

Фото: magnific.com