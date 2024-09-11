Гражданин Украины открыл огонь по прохожим и полицейским в Варшаве

В варшавском районе Беляны вооруженный гражданин Украины устроил стрельбу по прохожим со своего балкона и открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место происшествия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польский портал DoRzeczy.

"Антитеррористическая операция прошла в Белянах (Варшава). Сотрудники полиции прибыли на улицу Кохановского после получения сообщения об агрессивном мужчине, у которого был предмет, напоминающий оружие. Как позже выяснилось, это было пневматическое оружие, из которого он целился в проходящих мимо людей. Мужчина также был вооружен ножом", - сообщает портал.

После прибытия полиции злоумышленник забаррикадировался в квартире и начал разбрасывать горящие вещи со своего балкона, выкрикивая что-то на иностранном языке. Когда правоохранители попытались поговорить с мужчиной с соседнего балкона, он, по информации портала, выстрелил в них из оружия. Тогда была привлечена контртеррористическая группа. Она проникла в квартиру через балкон и задержала мужчину. По информации портала, во время задержания злоумышленника никто не пострадал.

Во время инцидента район был взят под контроль полицией.