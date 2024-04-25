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Гражданка Беларуси погибла на Бали

Гражданка Беларуси погибла на Бали

В городе Денпасар индонезийской провинции Бали в ДТП погибла 23-летняя гражданка Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Denpasar kompas.

По информации местной полиции, девушка двигалась на скутере, когда автобус попытался обогнать ее с правой стороны и сбил. Девушка получила тяжелую травму головы и, не приходя в сознание, умерла на месте.

Полиция опросила водителя автобуса и свидетелей ДТП. Началось следствие.

Фото:pixabay.com

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