Гражданка Беларуси погибла на Бали

В городе Денпасар индонезийской провинции Бали в ДТП погибла 23-летняя гражданка Беларуси, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Denpasar kompas.



По информации местной полиции, девушка двигалась на скутере, когда автобус попытался обогнать ее с правой стороны и сбил. Девушка получила тяжелую травму головы и, не приходя в сознание, умерла на месте.



Полиция опросила водителя автобуса и свидетелей ДТП. Началось следствие.



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