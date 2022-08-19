Греческая полиция применила слезоточивый газ против беженцев

Стычки и беспорядки произошли накануне ночью в греческом лагере для беженцев на окраине Афин. Здесь прошла полицейская операция по выселению местных обитателей. Мигранты оказали сопротивление и стали возводить баррикады. Начались столкновения с применением слезоточивого газа.



Как заявило Министерство миграции Греции, данный лагерь для беженцев, где сейчас проживают около 670 человек, планируется полностью эвакуировать к концу года в связи с модернизацией территории.



Фото:pixabay.com