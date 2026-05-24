Греческие коммунисты осудили блокаду Острова свободы
Автор:Редакция news.by
Куба не одна! Сотни человек приняли участие в митинге в Афинах, организованном Коммунистической партией Греции.
Участники выразили солидарность с героическим народом Кубы. Коммунисты Греции решительно осуждают торговую и финансовую блокаду Острова свободы, угрозы и агрессию США против Кубинской революции.
После митинга состоялось шествие под флагами Кубы и Коммунистической партии Греции к американскому посольству. Впереди колонны был развернут баннер с изображением Фиделя Кастро и Че Гевары.