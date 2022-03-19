Греческие фермеры протестуют против ухудшения экономической ситуации в стране

Ощущать всю "прелесть" политических идей своих лидеров начинают на Западе. Сотни фермеров в разных уголках Греции накануне вышли на массовые акции протестов против ухудшения экономической ситуации в стране. В Афинах демонстранты собрались перед зданием Министерства сельхозразвития, чтобы потребовать от правительства перестать финансировать войну в Украине.



Аристея Пападима, фермер (Греция):

Я хочу засеять свои поля. Пусть они вернут мне деньги, которые они забрали у меня налогами. Я не хочу поддерживать войну, отправляя оружие в Украину. Я хочу засеять свои поля. У меня нет масла. Я хочу накормить своих детей. Мои дети стонут. Я не знаю, куда уходят деньги. Я работаю с утра до ночи, и домой не приходят деньги.



Яннис Пападимитриу, фермер (Греция):

Мы требуем, чтобы фермеры не платили за войну в Украине. Большая часть удобрений импортируется из России и Беларуси, и мы хотим, чтобы возросшие затраты из-за решений наших политиков не ложились на плечи фермеров. Мы хотим, чтобы себестоимость производства снова стала дешевой, чтобы мы могли спокойно обрабатывать наши поля и кормить наших животных.



На фоне антироссийских санкции цены на топливо и удобрения стремительно растут. Таким образом землеобрабатывающая деятельность попросту не окупается.