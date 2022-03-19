3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Греческие фермеры протестуют против ухудшения экономической ситуации в стране
Ощущать всю "прелесть" политических идей своих лидеров начинают на Западе. Сотни фермеров в разных уголках Греции накануне вышли на массовые акции протестов против ухудшения экономической ситуации в стране. В Афинах демонстранты собрались перед зданием Министерства сельхозразвития, чтобы потребовать от правительства перестать финансировать войну в Украине.
Аристея Пападима, фермер (Греция):
Я хочу засеять свои поля. Пусть они вернут мне деньги, которые они забрали у меня налогами. Я не хочу поддерживать войну, отправляя оружие в Украину. Я хочу засеять свои поля. У меня нет масла. Я хочу накормить своих детей. Мои дети стонут. Я не знаю, куда уходят деньги. Я работаю с утра до ночи, и домой не приходят деньги.
Яннис Пападимитриу, фермер (Греция):
Мы требуем, чтобы фермеры не платили за войну в Украине. Большая часть удобрений импортируется из России и Беларуси, и мы хотим, чтобы возросшие затраты из-за решений наших политиков не ложились на плечи фермеров. Мы хотим, чтобы себестоимость производства снова стала дешевой, чтобы мы могли спокойно обрабатывать наши поля и кормить наших животных.
На фоне антироссийских санкции цены на топливо и удобрения стремительно растут. Таким образом землеобрабатывающая деятельность попросту не окупается.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей