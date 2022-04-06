ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Греки против развертывания НАТО в Восточной Европе

Греческие активисты заблокировали эшелон с военной техникой США и НАТО на выезде из порта Александруполис. Они требуют прекратить участие Греции в империалистической войне и превращении порта в центр натовской агрессии. Именно сюда уже несколько недель подряд корабли доставляют западную бронетехнику, а затем составами ее перевозят в Румынию и Польшу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все