Греки против развертывания НАТО в Восточной Европе

Греческие активисты заблокировали эшелон с военной техникой США и НАТО на выезде из порта Александруполис. Они требуют прекратить участие Греции в империалистической войне и превращении порта в центр натовской агрессии. Именно сюда уже несколько недель подряд корабли доставляют западную бронетехнику, а затем составами ее перевозят в Румынию и Польшу.