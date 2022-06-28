Грета Тунберг перестала быть "зеленым" пророком

Грета Тунберг, которую давно не видели на публике, внезапно появилась на музыкальном фестивале в британском Гластонбери. Здесь она выступила перед сэром Полом Маккартни и призвала направить все силы на спасение окружающей среды. Ее речь встретили овациями, но совершенно дежурными. Фестиваль закончился, а последствия остались: площадка, на которой толпились зрители, завалена мусором. Толстый ковер отходов укрыл несколько гектаров. Похоже Тунберг выходит из моды. Более того, шведские экоактивисты призвали расследовать связи Тунберг с Россией. В итоге бедняжку того и гляди объявят русским шпионом, а это окончательный крест на карьере.