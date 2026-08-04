Очередная страна Евросоюза рассматривает возможность развития ядерной энергетики. В Греции нет своих АЭС: после Чернобыля все начинания в этой сфере были свернуты под давлением пропаганды и общественного мнения.

Теперь власти видят именно в мирном атоме инструмент решения проблемы дефицита и дороговизны энергии. Ставка на ветряки себя не оправдала: они генерируют недостаточные объемы электричества, а произведенное передают в сеть крайне нестабильно.

Греки собираются сделать ставку на малые модульные реакторы. Проблема лишь в том, что изготовление таковых пока не начато ни одним концерном планеты. Ближе всего к массовому производству модульных АЭС Россия, но Евросоюз активно препятствует сотрудничеству с ней.