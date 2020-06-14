ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Греция готова открыть границы для туристов

Еще одно государство готово принимать у себя иностранных туристов, в том числе и из Беларуси. С завтрашнего дня границы открывает Греция. В стране на данный момент выявлено свыше 3 тысяч случаев COVID-19. Выздоровели почти полторы тысячи человек, 183 умерли. Напомним, белорусских путешественников с 12 июня принимает Албания. О предварительном намерении принять гостей из Беларуси также заявили власти Турции, Туниса и Черногории.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все