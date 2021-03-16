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Греция готова принимать туристов без паспортов вакцинации

Власти Греции в апреле намерены дать старт туристическому сезону, дажеесли на этот счет не будет формальной санкции из Брюсселя. Сначала в странудопустят граждан Евросоюза, Израиля и Великобритании. В мае список стран, изкоторых греки готовы принять туристов, будет расширен. Официальные Афины ненастаивают на том, чтобы приезжий обязательно сделал прививку от COVID,достаточно будет отрицательного теста на коронавирус. Это идет вразрез с предложениямиБрюсселя: Евросоюз рассматривал возможность учреждения паспортов вакцинации,которые станут условием открытия курортного сезона в странах ЕС.

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