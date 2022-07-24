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Греция и Испания охвачены пожарами
В Греции не утихают лесные пожары. Злосчастный остров Лесбос, который в прошлом году выгорел едва ли не весь, вновь заполыхал. Власти объявили эвакуацию. Уже уничтожены пламенем несколько домов, со стихией сражаются сотни пожарных. Сильный ветер, жаркая и сухая погода не оставляют надежд на то, что кризисная ситуация разрешится вскоре. Даже в центре Афин возникали возгорания: на горе, которая возвышается в самом сердце греческой столицы, вспыхнуло пламя, и на борьбу с ним были направлены 11 самолетов, 5 вертолетов, десятки пожарных команд.
Не менее серьезной опасности подвергаются леса и поля Испании. Здесь пожарами охвачены 220 километров зеленых насаждений. Погибли по меньшей мере два человека. Уничтожены стихией десятки домов. Особенно сложной остается ситуация в окрестностях городов Сарагоса и Луго: здесь с очагами возгорания борются сотни пожарных, но пока безрезультатно.
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