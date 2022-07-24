Греция и Испания охвачены пожарами

В Греции не утихают лесные пожары. Злосчастный остров Лесбос, который в прошлом году выгорел едва ли не весь, вновь заполыхал. Власти объявили эвакуацию. Уже уничтожены пламенем несколько домов, со стихией сражаются сотни пожарных. Сильный ветер, жаркая и сухая погода не оставляют надежд на то, что кризисная ситуация разрешится вскоре. Даже в центре Афин возникали возгорания: на горе, которая возвышается в самом сердце греческой столицы, вспыхнуло пламя, и на борьбу с ним были направлены 11 самолетов, 5 вертолетов, десятки пожарных команд.