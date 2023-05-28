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Греция не поддержала 11-й пакет санкций ЕС против России
Греция последовала примеру Венгрии и заблокировала 11-й пакет санкций ЕС в отношении России, который, согласно планам Еврокомиссии, должен вводить ограничения против компаний из третьих стран, не принимая во внимание ограничительные меры Евросоюза, увеличивая товарооборот с Россией, пишет БЕЛТА.
Обе страны требуют от Украины исключения из украинского санкционного списка своих компаний, против которых Киев ввел ограничения. До выполнения Киевом этих требований Афины и Будапешт намерены блокировать 11-й пакет санкций при утверждении в Комитете постоянных представителей ЕС.
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