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Греция открывается для туристов с 15 мая

Греция открывается для туристов с 15 мая

На пляжах отдыхающие должны соблюдать противоэпидемические меры. В частности, зонтики должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга.

Также на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверят сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.

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