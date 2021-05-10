Греция открывается для туристов с 15 мая

На пляжах отдыхающие должны соблюдать противоэпидемические меры. В частности, зонтики должны размещаться на расстоянии не менее четырех метров друг от друга.

Также на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверят сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.