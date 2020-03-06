3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Греция пообещала депортировать мигрантов
Непростая ситуация сохраняется на турецко-греческой границе. Полиция продолжает сдерживать потоки мигрантов, которые пытаются добраться до Европы. По заявлениям властей, Греция не пустила в страну почти 35 тысяч сирийцев с момента, когда Турция открыла свою границу почти неделю назад. Кроме того, Афины пообещали депортировать всех нелегалов, которым все-таки удалось просочиться на территорию страны. На фоне ситуации с беженцами Турция направила к границе с Грецией бойцов спецназа. Такие меры были приняты, чтобы предотвратить попытки возврата мигрантов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП