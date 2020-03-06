Греция пообещала депортировать мигрантов

Непростая ситуация сохраняется на турецко-греческой границе. Полиция продолжает сдерживать потоки мигрантов, которые пытаются добраться до Европы. По заявлениям властей, Греция не пустила в страну почти 35 тысяч сирийцев с момента, когда Турция открыла свою границу почти неделю назад. Кроме того, Афины пообещали депортировать всех нелегалов, которым все-таки удалось просочиться на территорию страны. На фоне ситуации с беженцами Турция направила к границе с Грецией бойцов спецназа. Такие меры были приняты, чтобы предотвратить попытки возврата мигрантов.