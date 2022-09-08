Греция предупредила ЕС и НАТО об угрозе конфликта с Турцией

Очередная горячая точка на карте. Греция предупредила ЕС и НАТО об угрозе серьезного конфликта с Турцией. В письмах главе европейской дипломатии Боррелю и генсеку альянса Столтенбергу глава греческого МИД обращает внимание на "последнюю серию подстрекательских заявлений", сделанных президентом Турции. Ранее Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных.