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Греция продолжает бороться с огненной стихией
Ситуация вышла из-под контроля. Лесные пожары стали крупнейшим бедствием в стране за последние 10 лет. В списке пострадавших почти две сотни человек. Без вести пропали, по некоторым данным, еще более сотни. В Греции объявлен трехдневный траур. Вместе с ними скорбит и Евросоюз. Слова поддержки народу Греции поступают со всего мира. Соболезнования родным и близким погибших, а также президенту страны выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. Сегодня перед резиденциями европейских институтов в евроквартале приспущены флаги. Все рабочие заседания в Еврокомиссии начинались с минуты молчания. Такое же решение принял и Европарламент. Елизавета Казакова рассказывает.
Погибших - порядка 80. Множество жилых домов, других зданий были стерты с лица земли буквально за считанные минуты. Люди гибли не только в огне - многие искали спасения в море. Кому-то чудом повезло.
Далеко не каждый готов прийти на выручку, подвергая себя риску. Полиция Греции уже задержала четырех подозреваемых в мародерстве в одном из поселений к востоку от Афин. Их арестовали после проникновения в дом к эвакуированным.
Огненная стихия совсем близко подобралась к столице. Ее жители до сих пор ощущают запах гари. Нам удалось пообщаться с нашей соотечественницей, которая проживает в Афинах.
На данный момент туристам, находящимся в Афинах, ничего не угрожает, - сообщили в Министерстве туризма Греции. А многие жители столицы с начала недели поспешили уехать из города, чем спровоцировали пробки на дорогах и затруднили доступ пожарным.
Прокуратура Греции продолжает расследовать причины возгораний, а военные готовятся принять участие в тушении пожаров, которые охватили Восточную Аттику. Там объявлено чрезвычайное положение. Греция запросила помощь у других стран. Установившаяся с начала июля жаркая погода - до плюс 40 градусов - не спешит сдавать позиций.
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