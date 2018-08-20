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Греция успешно вышла из программы международной макрофинансовой помощи

Об этом сообщает Европейский стабилизационный механизм, который оказывал Афинам поддержку с 2010 года. Таким образом, страна теперь не под внешним управлением иностранных кредиторов. Она может стоять на своих ногах. Напомним, за 8 лет Афины в рамках 3 программ помощи получили от Стабилизационного фонда Еврозоны более 240 миллиардов евро по низким ставкам.

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