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Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Поток нелегальных мигрантов из Турции - угроза национальной безопасности для Греции. Об этом заявили в греческом правительстве по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности. Армия страны уже направила несколько подразделений для патрулирования морской границы. За сутки в Грецию не пустили почти 10 000 беженцев из Турции. Для сдерживания потока правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Столкновения идут уже не первые сутки, однако не менее 100 000 нелегальных переселенцев уже успели попасть на территорию Евросоюза.
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