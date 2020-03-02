Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Поток нелегальных мигрантов из Турции - угроза национальной безопасности для Греции. Об этом заявили в греческом правительстве по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности. Армия страны уже направила несколько подразделений для патрулирования морской границы. За сутки в Грецию не пустили почти 10 000 беженцев из Турции. Для сдерживания потока правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Столкновения идут уже не первые сутки, однако не менее 100 000 нелегальных переселенцев уже успели попасть на территорию Евросоюза.