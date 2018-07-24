Грецию охватили лесные пожары

Огонь подступает к Афинам. Стихия уже унесла 20 жизней, около 70-ти пострадавших. Многие госпитализированы в тяжелом состоянии. В столичном регионе Греции - Аттике - введено чрезвычайное положение, жителей эвакуируют. Огонь всего за несколько часов уничтожил сотни домов. Международный аэропорт в Афинах работает с перебоями. Тушить пожары помогает армия. Греция планирует обратиться за помощью к Евросоюзу.