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Грецию охватили пожары - в Афинах огонь уничтожил несколько десятков домов

Греция во власти огненной стихии. Из ряда районов столицы началась эвакуация населения. Лесные пожары подступили к Афинам вплотную и даже уничтожили здесь несколько десятков домов.

Огонь бушует на значительной территории Аттики - от знаменитого Марафона до Афин. Окрестности греческой столицы превратились в настоящее пекло, высота языков пламени достигает 25 м и население тысячами бежит из районов города, где опасность особенно велика.

У пожарных не хватает оборудования, и на помощь им спешат коллеги из Италии, Франции, Румынии и даже Канады. К Афинам обещают перебросить еще сотни машин, прибывших из-за рубежа. Ситуация становится все опаснее, победить пламя мешает сухая жаркая погода и шквалистый ветер.

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