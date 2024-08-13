Грецию охватили пожары - в Афинах огонь уничтожил несколько десятков домов

Греция во власти огненной стихии. Из ряда районов столицы началась эвакуация населения. Лесные пожары подступили к Афинам вплотную и даже уничтожили здесь несколько десятков домов.

Огонь бушует на значительной территории Аттики - от знаменитого Марафона до Афин. Окрестности греческой столицы превратились в настоящее пекло, высота языков пламени достигает 25 м и население тысячами бежит из районов города, где опасность особенно велика.