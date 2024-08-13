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Грецию охватили пожары - в Афинах огонь уничтожил несколько десятков домов
Греция во власти огненной стихии. Из ряда районов столицы началась эвакуация населения. Лесные пожары подступили к Афинам вплотную и даже уничтожили здесь несколько десятков домов.
Огонь бушует на значительной территории Аттики - от знаменитого Марафона до Афин. Окрестности греческой столицы превратились в настоящее пекло, высота языков пламени достигает 25 м и население тысячами бежит из районов города, где опасность особенно велика.
У пожарных не хватает оборудования, и на помощь им спешат коллеги из Италии, Франции, Румынии и даже Канады. К Афинам обещают перебросить еще сотни машин, прибывших из-за рубежа. Ситуация становится все опаснее, победить пламя мешает сухая жаркая погода и шквалистый ветер.
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