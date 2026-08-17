Грин: США могут использовать атомную бомбу против Ирана

Пентагон рассматривает возможность применения в конфликте с Ираном ядерного оружия. Это громкое заявление сделала бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Более того, она утверждает, что это не домыслы, а доподлинно известный ей факт.

Это может означать, что Вашингтон не видит иных способов переломить ситуацию в свою пользу. При этом снятие табу на применение атомной бомбы грозит колоссальным ущербом репутации США.

Вдобавок это фактически легализует применение подобного оружия в локальных конфликтах, которых на планете огромное множество.