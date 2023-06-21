Гринпис "переобулся" - зеленые заявили, что выбросы не связаны с глобальным потеплением

Доктор Патрик Мур - сооснователь Greenpeace - недавно переобулся. Вернее, сделал сенсационное заявление. По его словам, двуокись углерода, образующаяся при сжигании ископаемого топлива, является "основой жизни, стержнем жизни, валютой жизни, действительно основой жизни на Земле".

Получается, полвека Гринписнас водилза нос. Еще в организации говорят, что доказательств тому, что выбросы ответственны за глобальное потепление, нет, они навязаны.

То, что "зеленые" начинают поворачиваться на 180 градусов и говорить противоположные вещи, может сигнализировать о смене повестки. Или просто кто-то решил окончательно пустить на дрова леса в Амазонии. Потому что цель Гринписа и подобных организаций - уничтожение чьих-то бизнес-конкурентов.

То, что "зеленая повестка" и экоактивизм стали глобальными трендами- одна из заслуг американского финансиста Джорджа Сороса. За их счет, (читай - финансирования этих идей)группы, которые ранее были маргинальным меньшинством, приобрели влияние. И результат их деятельности - усиление общественных противоречий и пускание денег конкурентов и государств на ветер.