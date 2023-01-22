Гробницу с мумиями крокодилов обнаружили в Египте, пишет РИА Новости.



Мумии находились в районе Куббат аль-Хава на западном берегу Нила. Здесь покоилась знать в эпоху Старого и Среднего царств. Найденные рептилии относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Тела их в длину составляют от 1,8 до 3,5 метров.



Археологи предположили, что изначально животные были захоронены в другом месте, возможно, в песчаной яме, где их тела были высушены естественным образом.