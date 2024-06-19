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Громкие, но пустые заявления саммита G7, на который Россию не позвали
"Россия должна выплатить Украине 486 млрд долларов". Такое заявление было сделано после встречи стран "Большой семерки".
Видимо, сотрясание воздуха громкими фразами должно было приободрить Зеленского, который выглядит сейчас откровенно плохо, даже хуже, чем на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Удар, который случился с нелегитимным президентом на швейцарском курорте Бюргеншток, подкосил его еще больше. Вместо саммита мира - большого шоу, раскручиваемого с начала года, - получился второсортный фуршет, родивший даже не мышь, а нечто еще более мелкое.
Конференцию 5 раз откладывали. И вот в день X Байден вместо себя прислал зама Камалу Харрис. Глобальный Юг вообще проигнорировал это сборище. Для массовости пришлось добивать список всякими организациями. А в соцсетях над просроченным клоуном из "Квартала-95" откровенно смеются. В первый день потешного саммита интернет-пользователи считали, сколько нелегитимный лидер Украины шмыгнул носом.
Из 10 пунктов так называемой формулы Зеленского "мир без России" оставили всего ничего. А от итогового коммюнике ряд стран началдаже отказываться: "Мы ничего не подписывали". Швейцарские хозяева саммита твердили: "Нужно, чтобы Россия участвовала в следующей конференции".
Что это был за феномен - переговоры о мире без России по так называемой формуле Зеленского? Подробности смотрите в проекте АТН "Тренды".
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