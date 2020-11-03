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Громким происшествием этих суток стал ночной теракт в Вене
Сразу в шести частях города произошли нападения на горожан. По последним данным, их жертвами стали уже 5 человек. Еще 22 пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Соболезнования родным и близким погибших, Федеральному президенту Австрии направил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, Минск решительно осуждает любые проявления терроризма и нетерпимости и призвал международное сообщество срочно сделать солидарные шаги по деэскалации напряжения и укрепления межконфессионального мира и согласия.
О том, что бывает, когда мир и согласие отсутствуют, наш следующий репортаж.
Поздним вечером в самом сердце Вены возникли вооруженные в балаклавах. Первые выстрелы - у здания центральной синагоги. Практически следом - еще в пяти местах в центре австрийской столицы.
"Стрельба началась так внезапно, сначала мы даже не поняли, что происходит, а потом люди вокруг кинулись, кто куда. И мы тоже побежали, но даже не знали, в каком направлении нужно бежать. Поэтому мы заскочили в ближайший отель и укрылись там".
Рядом с местами стрельбы, в ресторанах и кафе, находилось множество посетителей. По словам очевидцев, нападавшие открыли огонь по летним террасам. Интернет делится жуткими кадрами с камер видеонаблюдения.
В Вене развернули масштабную спецоперацию с участием антитеррористической группы WEGA, 150 бойцов спецназа и десятков вооруженных полицейских.
Практически сразу после атак ответственность за теракт взяли на себя джихадисты. Они заявили: "Акция стала сведением счетов за борьбу Австрии с "Исламским государством".
Кстати, ликвидированный в ходе операции 20-летний террорист был досрочно освобожден в Австрии после тюремного срока за попытку примкнуть к организации «Исламское государство». Да, проявили героизм уже в момент совершения теракта, а как же основная задача спецслужб - подобные атаки "вычислять" заранее.
"Вы видите, везде полиция, она вооружена до зубов. Это больше ненормальная жизнь! К чему все это приведет?"
Франция живет в обстановке максимальной террористической угрозы
Уже несколько дней Франция живет в обстановке максимальной террористической угрозы. Ее объявили 29 октября, после зверского тройного убийства в Ницце. Ранее, 16 октября, была расправа над учителем истории в Париже. Пати убил его же ученик за демонстрацию карикатур на Пророка Мухаммеда. Тогда французский лидер разразился священным гневом в защиту светских свобод. Макрон пригрозил радикальным исламистам жесткими мерами и объявил: карикатуры в стране прекращать публиковать не собираемся. Мусульманский мир справедливо взорвался негодованием.
А скандально известный журнал "Шарли Эбдо" продолжает выдавать оскорбительные изображения - теперь уже на президента Турции. И вот нападение на базилику в Ницце.
Радикализация европейских ценностей
Непоколебимость Макрона стала фактическим объявлением войны приверженцам ислама. Во Франции теперь ни дня не обходится без задержаний подозрительных инакомыслящих. Кстати, французская мусульманская община - одна из самых больших в Европе - примерно 10 % населения! Париж, Марсель, Лион уже почти на четверть состоят из мусульманских мигрантов.
И вот своеобразное эхо антиисламской риторики в Австрии, где произошло дерзкое, четко спланированное нападение. Эксперты уверены, корень - в провальной миграционной политике стран Западной Европы.
Да, спецслужбы не справляются с предупреждением атак террористов, а политики, знай, что упрямо настаивают на исключительно европейских светских ценностях. Не слишком ли опасно на своих же территориях? Или жителям европейских городов вскоре придется создавать отряды самообороны или обращайтесь к опыту других государств, где умеют уважать равенство и свободы всех конфессий.
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