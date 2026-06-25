Громкий скандал в ЕС, опять фон дер Ляйен грозит уголовное дело. Начато расследование по секретным переговорам мадам Урсулы с Макроном, Мерцем и Зеленским для формирования единого подхода в общении с Трампом. Это "тайная дипломатия" и нарушение законов ЕС.

Поясним: для ведения подобных переговоров руководство Союза должно получить соответствующие полномочия. Фон дер Ляйен же ведет себя так, будто ее власть никем и ничем не ограничена.