3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Громкий скандал - фон дер Ляйен подозревают в превышении служебных полномочий
Автор:Редакция news.by
Громкий скандал в ЕС, опять фон дер Ляйен грозит уголовное дело. Начато расследование по секретным переговорам мадам Урсулы с Макроном, Мерцем и Зеленским для формирования единого подхода в общении с Трампом. Это "тайная дипломатия" и нарушение законов ЕС.
Поясним: для ведения подобных переговоров руководство Союза должно получить соответствующие полномочия. Фон дер Ляйен же ведет себя так, будто ее власть никем и ничем не ограничена.
Скандалы с перепиской уже случались в карьере Урсулы. Например, она вела подозрительные переговоры при закупке вакцин от COVID-19. Та история стала коррупционной, но так и не была расследована. Уголовное дело просто закрыли.