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Громкий скандал - фон дер Ляйен подозревают в превышении служебных полномочий

Громкий скандал в ЕС, опять фон дер Ляйен грозит уголовное дело. Начато расследование по секретным переговорам мадам Урсулы с Макроном, Мерцем и Зеленским для формирования единого подхода в общении с Трампом. Это "тайная дипломатия" и нарушение законов ЕС.

Поясним: для ведения подобных переговоров руководство Союза должно получить соответствующие полномочия. Фон дер Ляйен же ведет себя так, будто ее власть никем и ничем не ограничена.

Скандалы с перепиской уже случались в карьере Урсулы. Например, она вела подозрительные переговоры при закупке вакцин от COVID-19. Та история стала коррупционной, но так и не была расследована. Уголовное дело просто закрыли. 

Разделы:

В мире

Теги:

ЕС