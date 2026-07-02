Громкий скандал в Молдове: Санду пристраивает на теплые места своих родственников. И тут как всегда: проступок очевиден, но контрольные органы не видят безусловных доказательств и жалуются, что не в силах подтвердить свои подозрения.

Журналисты обнаружили, что двоюродная сестра Санду получала зарплату в молдавском госконцерне, а также в президентской канцелярии: выходило как минимум 10 тыс. евро в месяц.

Особую пикантность этой истории придает тот факт, что сама сестра живет в Словении. Соответственно, работать в Молдове ей крайне тяжело, чем и объясняется совершенно заоблачная зарплата.

Президент Санду заявила, что ничего об этом не знала, и прокуратура тут же сняла к ней все претензии. Однако скандал вышел громкий: он вполне может закончиться распадом парламентской коалиции и падением правительства.