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Громкий промах от Facebook - ролик с афроамериканцами в соцсети оказался помечен как "видео с приматами"
Громкий промах от Facebook - ролик с афроамериканцами в соцсети оказался помечен как "видео с приматами". Речь о кадрах конфликта с полицейскими, которые опубликовало Daily Mail. Рядом с ним появилось автоматическое уведомление с вопросом к пользователям, хотят ли они продолжить смотреть видео о приматах. В компании уже извинились, объяснив ошибку сбоем в работе искусственного интеллекта соцсети. В руководстве сослались на то, что он пока не совершенен, и заверили, что работают над его улучшением. Неизвестно, как отреагируют на эти извинения адепты БЛМ.
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