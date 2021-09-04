Громкий промах от Facebook - ролик с афроамериканцами в соцсети оказался помечен как "видео с приматами". Речь о кадрах конфликта с полицейскими, которые опубликовало Daily Mail. Рядом с ним появилось автоматическое уведомление с вопросом к пользователям, хотят ли они продолжить смотреть видео о приматах. В компании уже извинились, объяснив ошибку сбоем в работе искусственного интеллекта соцсети. В руководстве сослались на то, что он пока не совершенен, и заверили, что работают над его улучшением. Неизвестно, как отреагируют на эти извинения адепты БЛМ.