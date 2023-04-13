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Громкий скандал с Сонным Джо в Ирландии - британцы до глубины души оскорблены
Байден отказался участвовать в коронации Карла III, а в ходе официальной встречи в Белфасте грубо себя повел по отношению к премьеру Британии Риши Сунаку. Не совсем понятно, что смутило британцев, но они до глубины души оскорблены: Сунака американец то ли толкнул, то ли оттер.
Недовольство выражают даже британские медиа, а в комментариях читателей Байдену достается также за нежелание признавать трансокеанское братство наций и за пренебрежение визитом на коронацию. Меж тем в Ирландию американский президент прибыл для участия в мероприятиях, связанных с заключением 25 лет назад Соглашения Страстной пятницы - оно дало старт политическому урегулированию в регионе и положило конец войне против британской короны. Байден всегда подчеркивал, что у него ирландские корни, и англичане на этом основании подозревают его в тайной ненависти к Лондону.
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